Takeaway gaat samenwerken met Getir, maar nog niet hier

In Duitsland kunnen bezoekers aan het platform Lieferando.de tweeduizend dagelijkse boodschappen van Getir selecteren en kopen, waarna een bezorger van Getir met gezwinde spoed de bezorging afwikkelt.

Just Eat Takeaway geeft aan dat in de komende weken verdere Europese markten volgen, waarin zowel Getir als Just Eat Takeaway aanwezig zijn. Dat zijn het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk. Een woordvoerder bevestigt dat het de bedoeling is om dit voor de jaarwisseling rond te hebben. „We streven ernaar, maar het kan ook zijn dat dit in januari 2023 nog niet helemaal is gerealiseerd. De intentie is uiteraard wel, om een langdurig partnerschap met Getir aan te gaan.” Nederland ontbreekt in het rijtje en dat is opvallend omdat de thuismarkt naast Duitsland een van de sterkste markten is voor Just Eat Takeaway.

Nederland niet

„Nederland zit op dit moment inderdaad niet in de planning”, bevestigt de woordvoerder van Just Eat Takeaway. „We beginnen ermee in Duitsland omdat we daar ook niet veel samenwerking hebben met traditionele supermarktbedrijven, terwijl Thuisbezorgd.nl al wel met veel organisaties in Nederland samenwerkt.”

Getir ziet de samenwerking als springplank voor verdere groei. „Wij zullen profiteren van de toegang tot een brede groep consumenten waardoor we in Europa verder kunnen groeien”, zegt Getir’s regiomanager Turancan Salur.

Groei kan ook plaatsvinden via overnames. In oktober ging nog het gerucht dat het van origine Turkse Getir de Duitse rivaal Gorillas zou overnemen.