Bitcoin zakt onder de 7000 dollar

Die waarschuwde in november al voor de risico's die kleven aan de handel en uitgifte van de munt. Verder beloofde de toezichthouder hard te zullen optreden tegen illegale activiteiten met betrekking tot crypto's. Ook wijzen analisten wederom op de aantrekkelijke rendementen van traditionele beleggingen, waardoor crypto's minder in trek zijn.

Desondanks bewoog de bitcoin de afgelopen weken tussen de 7200 dollar en 7400 dollar. Maar een onderzoek van Chainalysis waarin wordt aangegeven dat de munt onder druk zal blijven staan, zorgde voor een nieuwe dip. Dinsdag omstreeks 08.00 stond de bitcoin rond de 6930 dollar, aldus gegevens van Coinmarketcap, dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt.

Afgezet tegen de koers begin dit jaar staat de bitcoin nog in de plus. Op 1 januari was munt nog minder dan 3800 dollar waard. In juli piekte de waarde van de munt op ruim 13.000 dollar.