Verkoop onderdelen helpt verzekeraar Aegon aan meer winst

Aegon sloot het kwartaal af met een winst van 412 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 7 procent. De boekwinst op de verkoop van de Hongaarse onderdelen kwam uit op 372 miljoen euro. De verkoop maakt volgens Aegon deel uit van de ingezette strategie, waarbij de verzekeraar zich uit bepaalde markten terugtrekt. Tegenover de extra inkomsten stond een niet-operationele afschrijving van 399 miljoen euro. Deze was voornamelijk toe te schrijven aan een afdekkingsprogramma voor Amerikaanse variabele lijfrentes. Volgens de geldende boekhoudregels moest Aegon dit papieren verlies nemen, zo maakte de verzekeraar bekend.

VS

Bekijk ook: Belegger wil dat Aegon de lat voor zichzelf hoger legt

In de VS zag Aegon het aantal claims in de levensverzekeringsdivisie lager uitvallen. Evengoed bleef corona de resultaten in de VS negatief beïnvloeden. Verder profiteerde het concern door de gestegen aandelenmarkten van de commissies die Aegon vraagt op beleggingen. De opbrengst van de verkochte onderdelen komt deels toe aan aandeelhouders. Topman Lard Friese zegt in een toelichting op de resultaten dat het bedrijf vanwege de financiële positie een aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro kan aankondigen. Daarnaast heeft Aegon zijn schuld verlaagd.

Aegon maakte eerder bekend geen nieuwe investeringen meer te doen in bedrijven in Rusland en Belarus vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Het Nederlandse concern laat weten hiervoor ook zijn beleid voor verantwoord beleggen te hebben aangepast. De verzekeraar heeft nog altijd voor zo'n 27 miljoen euro aan algemene beleggingen in Rusland uitstaan. Deze worden op termijn afgebouwd.