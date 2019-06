Bitcoin duikt diep in verlies

Tegen de dollar ging de munt waarvan gehoopt werd dat die ooit de waarde van valuta kon krijgen in 24 uur 14% onderuit.

Bitcoin is na, een recente opmars van $4120 per stuk in maart naar bijna $9000 weer weggezakt. De prijs van dinsdag ligt nog altijd ver boven de recente bodemprijs dit jaar van $3157 per stuk.

Vrijwel de hele cryptomarkt deelt in het verlies. Indexen die soms honderden van deze digitale munten bevatten of die de meest verhandelde munten herbergen, zoals de Bloomberg Galaxy Crypto Index, gingen dit jaar 85% omhoog. In enkele dagen zakte die index eveens 9% weg, bitcoin is daarin de aanvoerder.

Grote uitzondering is wederom Bitcoin SV, dat dinsdag 7% in prijs steeg.

Meerder oorzaken

Zoals vaker twisten marktvorsers over de oorzaken. Technisch analisten waarschuwden al enkele weken dat een terugslag na de stijging sinds januari nodig en gezond zou zijn.

Een aantal experts ziet een daling van de munt naar een volgende technische grens van $7100 tot $7300.

Kenners op de veel gebruikte Reddit-site zien in enkele grote aan- en verkooptransacties door whales, die miljoenen van de bitcoinmunten bezitten en verplaatsen, een belangrijke maar tijdelijke reden voor scherpe beweging in de markt.

In een wereld waarin computers reageren op het doorbreken van een koersgrens, volgde een groot deel van de markt toen de transacties los gingen.

Bitcoin heeft een historie van schokbewegingen opgebouwd: na enkele dagen verlies zijn klappen tot 30% teruggang en herstel niet ongebruikelijk.

Markt vernieuwt

Op de achtergrond maken investeerders zich op voor stappen in de markt die na de start tien jaar geleden en de opmars van de prijs van bitcoin naar $20.000 sinds de prijsdaling tot $3156 in de rui is gegaan.

Veel vroege kopers zijn uit crypto gestapt, enkele grote eigenaren vergrootten hun bezit en de eerste generatie handelsplatforms kent wisselingen na het verlies.

Talloze bitcoin-platforms en vermogensbeheerders gingen in het dramatische jaar 2018 onderuit, en de marktleiders kiezen soms voor nieuwe verdienmodellen om de schade van de zeer volatiel bewegende munten te beperken.

Het grote platform Binance zou aan een eigen munt werken, net als Facebook plannen daartoe heeft. Dat beperkt de macht van bitcoin, waarvan er door het elektronisch ’mijnen’ van de munt 21 miljoen in totaal op de markt kunnen komen.

