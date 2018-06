Tesco houdt formule in de VS tegen het licht

Tesco, de op twee na grootste detailhandelaar ter wereld, slaagt er maar niet in winst te maken met Fresh & Easy. ,,Het is nu duidelijk dat de formule in zijn huidige vorm geen acceptabel aandeelhoudersrendement oplevert binnen een redelijke termijn'', aldus het bedrijf. Sinds de introductie van Fresh & Easy in 2007 leed het bedrijf bijna 1 miljard pond (1,2 miljard euro) verlies op de formule. In de herziening van de strategie voor het onderdeel worden alle opties bekeken.

Tesco kwam woensdag ook met een handelsbericht over het derde kwartaal. In die periode steeg de groepsomzet met 2,4 procent, uitgaande van brandstofverkopen tegen constante wisselkoersen. Worden valuta-effecten wel meegerekend, steeg de omzet met 1 procent. Het bedrijf verwacht dat de marktomstandigheden moeilijk blijven in de rest van dit jaar, vooral in Centraal-Europa.