’Teugels nu laten vieren, betekent alles tenietdoen’

Amsterdam - Om de corona-uitbraak in te dammen zit Nederland op slot. Dat heeft enorme economische consequenties. Ondernemers vrezen voor hun voortbestaan. Hier en daar opperen experts, opiniemakers en belangenbehartigers dat we moeten nadenken over de afbouw van alle verboden en beperkingen. Komt hun oproep te vroeg? „Nu de maatregelen overboord zetten, met de kans dat we terug bij af zijn, is ook een heel hoge prijs om te betalen.”