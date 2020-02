De Centrale Bank Suriname. Ⓒ ANP

De dalende Surinaamse dollar in de afgelopen weken op de wisselkoersborden in Paramaribo tekent een nieuw financieel drama in de republiek. Konden Surinamers voor iedere Amerikaanse dollar eerst nog zes Surinaamse dollars krijgen, door een serie verrassingen werd dat acht dollar. Ze krijgen opnieuw minder voor hun geld.