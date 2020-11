Btw-verhoging stuwt uitgaven duurzaam eten

Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel van Wageningen Economic Research. De belangrijkste reden dat er meer uitgegeven werd aan duurzame voeding is de btw-verhoging op voeding van 6% naar 9% per 1 januari 2019.

Desalniettemin concluderen de economen van Wageningen Universiteit & Research (WUR) dat consumenten best bereid zijn meer te betalen voor duurzaam eten. Ondanks de prijsstijging door de hogere btw, is het marktaandeel van duurzaam in de totale voedselbestedingen ook gestegen. Die lang in 2018 op 12% en afgelopen jaar was dat 14%.

Bij de supermarkt ging de groei het hardst. Daar stegen de uitgaven aan duurzaam eten met een vijfde. Bij de foodservice, zoals horeca, was dat 16%.

Duurzaam niet per se biologisch

Overigens betekent duurzaamheidskeurmerk niet dat de voeding automatisch biologisch is. Zo is het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, dat vooral iets zegt over dierenwelzijn, verreweg het populairst. Nederlanders gaven afgelopen jaar €2,6 miljard uit aan vlees met dit keurmerk, een stijging van 14%. Na Beter Leven is de omzet met biologisch keurmerk het grootst. Die steeg met 5% tot €1,6 miljard.

De verkoop van producten met het keurmerk On the Way to PlanetProof verzesvoudigde naar €608 miljoen vanwege de introductie van veel nieuwe producten onder dit keurmerk, dat in 2017 werd geïntroduceerd. Daarmee is dit de grootste stijger.

Uit de monitor van de WUR blijkt dat met uitzondering van dranken dat de verkoop van alle duurzame voedingsproducten steeg. Zuivel was de hardste groeier. In 2018 gaven Nederlanders €548 miljoen uit aan duurzame zuivelproducten. Afgelopen jaar was dat €993, een stijging van 81%. De stijging wordt met name veroorzaakt door het opschalen van de On the Way to PlanetProof-label.

Gangbare eieren uit de gratie

Gangbare eieren zonder duurzaamheidskeurmerk raken heel snel uit de gratie. Waar in 2018 nog 31% van de eierenomzet vrije uitloop, beter leven of biologisch was, lag het marktaandeel in 2019 op de helft. Consumenten gaven afgelopen jaar €321 miljoen uit aan duurzaam eieren, 58% meer dan het jaar ervoor.

Ook duurzame koffie, thee en vis zijn met een marktaandeel van ruim 40% erg populair. Brood en gebak en aardappelen, groenten en fruit hebben met respectievelijk 6% en 8% een relatief nog klein aandeel duurzame keuzes, maar ook die productgroepen hebben met een omzetstijging van ruim een vijfde flinke groei laten zien.