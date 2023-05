Premium Het beste van De Telegraaf

Interview Peter Oosterveer Ingenieursbureau Arcadis wereldwijd in top 5, ’olievelden zoeken doen we niet meer’

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Topman Peter Oosterveer van Arcadis, dat de Johan Cruijff ArenA verduurzaamde. Ⓒ Matty van Wijnbergen Arcadis 40.8 2 %

Amsterdam - Peter Oosterveer (65) vertrok vrijdag als hoogste baas van ingenieursbureau Arcadis. In 2017 kwam hij aan boord nadat de resultaten en de beurskoers onder druk stonden als gevolg van te dure overnames en problemen in Brazilië en het Midden-Oosten. Na zes jaar ’bikkelen’ is de koers gestegen van €12 naar bijna €40 per aandeel.