Concurrent Takeaway: geen trek in Just Eat

Takeaway maakte gisteren bekend een overnameprijs te zijn overeengekomen met het Brits-Deense Just Eat. Het aandeel Just Eat sloot gisteren hoger dan dat bod, in de hoop op een biedingenstrijd. Maar Delivery Hero doet daar dus niet aan mee. „Wij hebben geen fusies en overnames en consolidatie nodig om succesvol te zijn”, aldus Östberg.

De Duitsers zagen in het tweede kwartaal hun omzet verdubbelen. Takeaway en Just Eat komen woensdag met hun halfjaarresultaten.