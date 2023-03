Premium Het beste van De Telegraaf

Ceo kondigt na tien jaar onverwacht vertrek aan Gasunie zet in op forse daling tarieven voor consumenten

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP /HH

Amsterdam - Vertrekkend ceo Han Fennema wil dat Gasunie na een ’uitzonderlijk’ jaar tarieven met gemiddeld 22% verlaagt. „De goede resultaten in moeilijke tijden maken dat mogelijk”, aldus de 58-jarige Fries in Groningse dienst, die na tien jaar ’op eigen verzoek’ in september opstapt.