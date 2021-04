Premium Columns

Wie zich in ABN-onderzoek verdiept, schrikt zich kapot

Gerrit Zalm is dus teleurgesteld over de beslissing van het Openbaar Ministerie om hem samen met twee ex-collega’s als verdachte te bestempelen in het witwasonderzoek bij ABN Amro. De oud-topman van de bank vindt het besluit ’onnodig beschadigend’ en herkent zich volgens zijn advocaat ook niet in de...