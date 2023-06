Shell-ceo Sawan: geen extra olie oppompen ondanks hoge prijzen

Dat zegt ceo Wael Sawan, de opvolger van Ben van Beurden, zaterdag in de Volkskrant. ’Ik zou (..) niet zeggen dat we meer fossiel moeten gaan doen.’

Maar aandelen van Amerikaanse oliebedrijven ExxonMobil en Chevron renderen op de beurs al jaren beter dan die van Shell. Tot ergernis van vooral Amerikaanse aandeelhouders. Sawan maakt zich zorgen over die lagere waardering, zegt hij. Het betekent dat lenen voor Shell op de kapitaalmarkt duurder is, omdat banken leningen goedkoper verstrekken aan ondernemingen die een hogere waardering hebben.

Ook voorganger Van Beurden erkende het gevaar dat vooral activistische beleggers dan steun krijgen voor hun eis om Shell op te splitsen in een duurzame en een fossiele tak of dat het energieconcern wordt opgekocht. Dat zou meer opleveren.

’Geen opsplitsing’

Sawan is tegen een opsplitsing, stelt hij in het interview. De topman zegt, ondanks druk van de aandeelhouders, dat pad van meer olie oppompen niet te kiezen hoewel producten van hernieuwbare energie zoals windenergie relatief nog weinig opleveren.

„We kunnen binnen de hernieuwbare tak wel investeringen verschuiven naar onderdelen waar de meeste waarde zit’, stelt hij als voorbeeld van verhoging van het rendement.

Vorig jaar boekte Shell $40 miljard nettowinst, mede dankzij de fors gestegen olieprijzen. Shell-bestuurders lagen op 23 mei onder vuur van demonstranten tijdens de aandeelhoudersvergadering die vinden dat het concern veel te traag vergroent. Shell werd eerder veroordeeld door de rechter om de uitstoot van het bedrijf sneller te beperken.

’Rendement verandert’

Sawan zegt vast te houden aan de eerder ingezette strategie van Ben van Beurden met ’Powering Progress’, met als doel om in 2050 zonder uitstoot van broeikasgassen te kunnen werken.

„De rendementen op duurzaam zijn nu laag, maar dat verandert wel weer. Ik herinner het team er constant aan dat we nog maar drie jaar geleden dachten dat olie nooit meer boven de 60 dollar zou komen, en rond de 40 zou blijven. Alle risico zat toen in olie en iedereen riep dat we in duurzaam moesten gaan”, zegt hij in de Volkskrant.

’Golven’

„Nu zegt iedereen dat groene investeringen onrendabel zijn. Het gaat in golven. We zijn een bedrijf dat honderd jaar vooruit moet denken. Dus investeren we in duurzame energie omdat we denken dat het noodzakelijk is voor de toekomst van de wereld en de onderneming.”