Wie mag nog wel reclame maken voor gokken?

Amsterdam - Gokreclames met Wesley Sneijder of Ellie Lust? Die zijn vanaf donderdag verleden tijd. Reclame maken voor gokken is verboden voor ’bekende Nederlanders’. Maar wanneer is iemand eigenlijk een BN’er?