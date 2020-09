’Meevaller’ pensioenfondsen: levensverwachting omlaag

Die wijzigingen worden meteen zichtbaar als de fondsen hun dekkingsgraden voor september of het derde kwartaal publiceren, zegt Marco van der Winden, datamanager bij pensioenbelegger PGGM en een van de mensen die de nieuwe prognoses hebben uitgerekend.

Onder water

De dekkingsgraden hebben juist nu een kontje nodig, want het grote ambtenarenfonds ABP (85,1%) en zorgfonds PFZW (85,8%) staan fors onder water. Een fonds dat aan het einde van het jaar minder dan 90 cent in kas heeft voor elke euro aan pensioenverplichtingen, moet korten. „De nieuwe levensverwachting betekent wellicht dat fondsen niet, of minder hoeven te korten”, aldus Van der Winden. „Het is een beetje morbide dat we minder lang leven, maar voor wie pensioenkorting vreest is dit dus wel goed nieuws.”

Jongens die dit jaar geboren worden, hebben een levensverwachting van 89,3 jaar, pasgeboren meisjes bereiken naar verwachting de leeftijd van 91,7 jaar, blijkt uit de nieuwe zogenoemde prognosetafel van de actuarissen. In beide gevallen ligt de levensverwachting voor pasgeboren baby’s een jaar lager dan twee jaar geleden.

Met de corona-uitbraak van dit jaar meegerekend gaat daar nog eens een half tot een heel jaar af, verwachten de actuarissen, al naar gelang de hevigheid van de tweede golf van het virus. Van der Winden: „We kunnen de impact niet goed inschatten, want omdat er bijvoorbeeld minder verkeersongevallen zijn in deze coronatijd, sterven er juist minder jongeren dan normaal.”