Chinese industrie laat groei zien

De index steeg naar een stand van 50,5, van 49,5 in oktober. Het is voor het eerst sinds oktober vorig jaar dat de sector groei laat zien. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Het cijfer is een opsteker voor China, dat kampt met een afzwakkende economische groei. De groei zakte in het derde kwartaal naar het laagste punt in ruim 3 jaar.