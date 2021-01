Groningen stopt met roken: tabaksindustrie weg uit het hoge noorden

Ⓒ Jos Schuurman

Voor de stad Groningen lijkt volgend jaar na ruim 200 jaar een eind te komen aan de productie van tabak. Een ontwikkeling die onlosmakelijk verbonden is met het anti-rookbeleid van overheden en pensioenfondsen, terwijl de grote tabaksfabrikanten hun focus verschuiven naar kostenbesparingen, schaalvergroting en de nog wel groeiende markten in Azië. Want naar schatting 1 miljoen Nederlanders doen ook komend jaar weer een poging om te stoppen met roken. De meeste zijn gisteren of vandaag begonnen.