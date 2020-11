Bernhards feestadres

De Hartenkamp in Heemstede, waar prins Bernhard regelmatig te gast was. Ⓒ Foto archief

Het kleine schilderij Abraham en de engelen van Rembrandt van Rijn, dat in januari wordt geveild in New York, hing van 1923 tot 1942 op buitenplaats De Hartekamp in Heemstede. Zodoende zal prins Bernhard sr. het ook gekend hebben. De bewoonster was namelijk zijn goede relatie Catalina von Pannwitz-Roth, die de befaamde Von Pannwitz Collectie aanlegde met haar man Walter.