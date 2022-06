Premium Het beste van De Telegraaf

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt krijgen baan op maat: ’Vraagt soms wat geduld van klant’

Door Klaartje Bax

Manager Jeremy Dudok is blij met Fleur: „Ze heeft enorm verantwoordelijkheidsgevoel.” Ⓒ FOTO Rias Immink

Roosendaal - Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een fysieke of psychische aandoening of een licht verstandelijke beperking, is een baan lang niet altijd vanzelfsprekend.