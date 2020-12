Van der Valk slaat vleugels uit naar Waddeneilanden

Het hotel beschikt over 61 kamers, een restaurant, een café en vier zalen. Een vierde generatie-telg van de hotelfamilie, Derk Langebeek (26), gaat het hotel leiden. Hij is één van de drie zonen van Tjomme Langebeek en Corry van der Valk. Een bijzonder detail is dat hun oma Corry van der Valk-de Wit is geboren en getogen op Texel.

Tjomme en Corry zien „een droom uitkomen” met een Van der Valk Hotel op Texel, laten zij weten. Hun zoon Sjoerd (28) heeft het roer overgenomen bij Van der Valk Hotel Drachten. In Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk zwaait zoon Stijn (30) sinds de bouw de scepter.

De familie laat weten dat zij de komende tijd het nieuwe hotel op Texel gaan aanpassen aan de typische Van der Valk-standaarden.

Vierde generatie

Bij het hotelconcern heeft de vierde generatie Valk-telgen inmiddels het roer overgenomen van de derde generatie. In een aantal hotels is de vijfde generatie al aan het meewerken. Het concern ontstond in 1939, toen Martien van der Valk een dranklokaal in Voorschoten ombouwde tot hotel. Later kwam het hotelconglomeraat onder aanvoering van zijn zonen Arie en Gerrit.

De huidige eigenaar van hotel De Pelikaan op Texel, Rob Vos, blijft zelf de verhuur van De Pelikaan Vakantiewoningen en De Pelikaan Catering voortzetten.