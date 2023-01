Premium Het beste van De Telegraaf

Expert: ’Ga in gesprek, geef mensen inspraak’ Bazen lokken én dwingen personeel naar kantoor te komen: ’Plat en niet nodig’

Smullen van een heerlijke lunch: softwarebedrijf Planon probeert zijn personeel uit hun thuiskantoortjes te lokken. Ⓒ APA

Amsterdam - Drie jaar nadat corona een groot deel van werkend Nederland het thuiswerkkantoor in had gejaagd, en het stil werd onder het systeemplafond, zijn ’we’ al een heel eind op weg naar het oude normaal. De dagelijkse files lijken nooit te zijn weggeweest, en in de (ingekorte) trein zijn in de spits alle zit- én staanplaatsen als vanouds bezet. Maar schijn bedriegt: veel mensen werken nog meerdere dagen per week thuis. Te vaak, vinden veel bazen. En dus besluiten ze om hun mensen uit alle macht terug naar kantoor te lokken. Of te dwingen.