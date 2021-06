Overwaarde is cadeautje voor ouderen: toch nog camper of vakantiehuis?

’Overwaarde kan je inzetten om je kinderen te helpen bij de koop van een huis of om tot je pensioendatum een dag minder werken. Of voor een camper.” Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Met de pensioenen gaat het beroerd, maar oudere huiseigenaren zien wel hun overwaarde exploderen. De tussenwoning van €300.000 staat nu voor €450.000 in de boeken. Flats zijn sinds 2013 zelfs twee derde in waarde gestegen. Dat opent vanwege de lage rente alsnog kansen voor die gedroomde camper of verbouwing, zeggen experts.