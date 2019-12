KBC plakt koopadvies op Euronext

Amsterdam - Beursuitbater Euronext is ondergewaardeerde speler op de financiële markten. De onderneming heeft een uitstekende staat van dienst wat betreft fusies en overnames. Ook het huishoudboekje van de beursuitbater is in orde. Al met al reden voor analisten van KBC Securities het aandeel met een koopadvies te gaan volgen.