Exact koopt Belgische hr-software

Volgens Phill Robinson, ceo van Exact, is de aankoop bedoeld om klanten de mogelijkheid te geven om hun hele hr-administratie via de cloud te beheren. „Deze overname past in onze strategie om te groeien via een combinatie van organische doorontwikkeling en de integratie van overgenomen producten. Bovendien blijven we bouwen aan onze aanwezigheid in België nadat we in december vorig jaar het Belgische boekhoud- en bedrijfsmanagementsoftwarebedrijf WinBooks overnamen.”

Officient is in 2017 gestart en telt inmiddels 30 medewerkers die zo’n 4000 mkb-klanten bedienen. Robinson voert bij Exact een strategie waarmee het wil uitgroeien naar een positie als ’nationaal kampioen van de Benelux’ en hij rond 2024 een omzet van zo’n €500 miljoen wil behalen. Met de overname van Unit4 Bedrijfssoftware haalt het bedrijf dit jaar circa €320 miljoen vertelde hij vorige week.