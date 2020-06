Oproep: ben jij flexwerker en vraag je steun aan?

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die in februari minimaal €400 verdienden, en in april minstens de helft daarvan verloren. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen van bruto €550 per maand voor de maanden maart, april en mei.

