Beter Bed blinkt uit op hogere beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% hoger op 613,7 punten. De AMX steeg 0,5% naar 939,3 punten.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Amerikaanse beurzen stegen donderdag opnieuw naar recordhoogte. De beurswaarde van Google-moeder Alphabet doorbrak de magische grens van $1000 miljard.

Minder positief nieuws kwam er uit China, waar de economie vorig jaar groeide met 6,1%. Dat was de traagste groei in bijna drie decennia. De op een na grootste economie ter wereld kampt met de effecten van de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De groei was wel in lijn met de verwachtingen van economen.

In de AEX was Prosus de grootste stijger met een plus van 1,1%. De techinvesteerder werd door zakenbank Goldman Sachs op de favorietenlijst geplaatst. Volgens Goldman is Prosus een van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden voor 2020. Staalfabrikant ArcelorMittal mocht 1% bijschrijven.

Chipmachinefabrikant ASML werd 0,5% meer waard. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra onderstreepte dat zijn land niet wil dat het concern uit Veldhoven zijn geavanceerde chipmachines levert aan China. ASML trapt woensdag trouwens het jaarcijferseizoen in Nederland af.

Vastgoedfonds Unibail (-0,5%) was een achterblijver bij de hoofdfondsen. Dat gold eveneens voor de beurszwaargewichten Royal Dutch Shell (-0,2%) en Unilever (-0,1%).

In de AMX werden de winnaars aangevoerd door roestvrijstaalfabrikant Aperam (+1,5%). Vastgoedfonds Eurocommercial leverde echter 1,1% in na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

Het lokaal genoteerde Beter Bed veerde 9,8% op. De bedden- en matrassenverkoper heeft de wind mee nu het afscheid heeft genomen van zijn Duitse activiteiten. Het bedrijf zette in het vierde kwartaal een 5% hogere omzet van €47,6 miljoen euro in de boeken.

Bekijk ook: Afgeslankt Beter Bed heeft wind in de rug

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van DFT.