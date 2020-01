TomTom geeft gas op hogere beurs

Rond vier uur stond de AEX-index 0,5% hoger op 615,12, net onder de jaarpiek die eerder vandaag werd neergezet. De AMX steeg 0,4% naar 939,15 punten. De koersenborden in Frankfurt (+0,5%), Parijs (+1%) en Londen (+1%) kleurden eveneens diepgroen.

Ondanks de impact van de handelsoorlog met de Verenigde Staten lag de groei in China met 6,1% over 2019 in lijn met de verwachtingen. Ook namen de winkelverkopen en de industriële productie in China in de laatste maand van het jaar sterker dan verwacht toe.

Volgens Cees Smit van Today’s droegen meerdere factoren bij aan het optimisme bij beleggers. „In de eerste plaats heeft Trump de handelsdeal met China goed verkocht, hoewel het nog afwachten is hoe het op de details gaat uitpakken. De meevallende cijfers over de in aanbouw genomen woningen in de VS en de solide start van het Amerikaanse cijferseizoen hebben eveneens een positief effect. Daarnaast is het weer relatief rustig in het Midden-Oosten.”

Hoewel beleggers de roze bril hebben opgezet, ziet Smit enige wolken aan de horizon. „De stijging van de beurzen wordt door relatief een klein groepje aandelen gedragen. Als de cijfers daarvan slecht zouden worden ontvangen dan kan dat een grote impact hebben op het sentiment. Door de goede gang op de Amerikaanse huizenmarkt is het verder maar de vraag of de Federal Reserve in het verkiezingsjaar nog in actie zal komen, terwijl optimisten wel rekenen op een nieuwe renteverlaging. Daarnaast is het afwachten of Trump nog van plan is om Europa aan te pakken.” Wall Street liet bij de start kleine plussen.

Chris Jongbloed , handelaar bij Saxobank, benadrukt dat alle seinen voor beleggers op groen staan om in aandelen te stappen. „ Er is momenteel niets wat de koersen kan tegenhouden. Vooral de grote jongens in Amerika, zoals Amazon, Google en Apple stomen gewoon door. Van de S&P-bedrijven die de kwartaalresultaten al naar buiten hebben gebracht, presteerde tot nu toe 77% beter dan verwacht. Ook economisch ziet er het er naar uit dat het de komende tijd de betere kant op zal gaan gelet op recente groeicijfers uit China en Duitsland waarin valt te zien dat het ergste achter de rug is. ”

Volgende week woensdag trapt ASML het cijferseizoen bij de hoofdfondsen af. Jongbloed gaat er van uit dat de chipmachinefabrikant met zijn prestaties in het voorbije jaar het optimisme verder zal gaan ondersteunen. „In het eerste kwartaal van 2019 had ASML nog last van de brand bij een toeleverancier ,maar in de rest van het jaar is de lucht weer geklaard gelet op het overvolle orderboek.”

In de AEX zat Ahold Delhaize in de lift met een winst van 1,7%. Bierbrouwer Heineken steeg 1,8%. De koers van Unilever liep 0,7% op. Een rotatie van technologiefondsen die al fors zijn opgelopen naar defensievere aandelen speelt daar mogelijk een rol bij, stelt Smit.

ArcelorMittal profiteerde van de meevallende economische gang van zaken bij de industrie in China. Het staalconcern kreeg er 1% bij.

Prosus mocht 1,4% bijschrijven. De techinvesteerder werd door zakenbank Goldman Sachs op de favorietenlijst geplaatst. Volgens Goldman is Prosus een van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden voor 2020.

Chipmachinefabrikant ASML werd 0,1% meer waard. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra onderstreepte dat zijn land niet wil dat het concern uit Veldhoven geavanceerde chipmachines levert aan China.

Vastgoedfonds Unibail (-0,2%) was een schaarse achterblijver bij de hoofdfondsen. Verfconcern Akzo liet 0,3% liggen.

In de AMX werden de de lange lijst met winnaars aangevoerd door roestvrijstaalfabrikant Altice Europe (+2%). Vastgoedfonds Eurocommercial leverde echter %,4 in na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

AScX-fonds TomTom schoot 3,5% omhoog. Het navigatieaandeel gaat als eerste en voorlopige enige maker van kaarten- en navigatiemaker een contract gesloten met Huawei over het gebruik van zijn producten op het eigen besturingssysteem dat de Chinese telefoonmaker heeft ontwikkeld.

Beter Bed

Het lokaal genoteerde Beter Bed liet een opmerkelijke koersbeweging zien. De bedden- en matrassenverkoper maakte in de eerste handelsminuten een koerssprong van 12%. Beleggers reageerden aanvankelijk positief op het bericht dat Beter Bed in het afgelopen kwartaal een 5% hogere omzet van €47,6 miljoen in de boeken had gezet. Maar vermogensbeheerder KBC Securities sprak van ’licht teleurstellende cijfers’ en verlaagde daarom haar beleggingsadvies voor het aandeel Beter Bed van ’kopen’ naar ’houden’. Vervolgens daalde de beurskoers van Beter Bed met 2,6%.

Bekijk ook: Afgeslankt Beter Bed heeft wind in de rug

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van DFT.