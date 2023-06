Premium Het beste van De Telegraaf

Column: tijdgeest steun in de rug bij verhogingen minimumloon

Door raoul leering Kopieer naar clipboard

Acties voor (minimum)loonsverhogingen hebben de laatste maanden veel effect. Ⓒ ANP/HH

Wettelijke minimumlonen stijgen dit jaar in sommige EU-landen fors, oplopend van 12% in Nederland tot 22% in Duitsland. Hoge minimumlonen leidden vroeger vaak tot waarschuwingen voor baanvernietiging, nu gebeurt dat veel minder. Wat is er veranderd?