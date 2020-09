Column: focus op werken en niet op snel met pensioen

Ⓒ Foto ANP

Uit mijn analyse van de Prinsjesdagstukken, het Pensioenakkoord en een mooie inkijk in de Europese ontwikkelingen qua pensioenleeftijd in de Kamerbrief van Minister Koolmees, blijkt dat we langer moeten werken. Waar in het Pensioenakkoord nog steeds alle focus is op eerder stoppen met werken, zou de aandacht moeten liggen op duurzame inzetbaarheid en employability en pensioen.