Donuts van Dunkin’ in de schappen bij Jumbo

De baksels met smaken als Boston Kreme, Cocoa Hazelnut, Strawberry Sprinkle en Cheesecake Crumble liggen vanaf 4 september in de winkels, in verpakkingen van twee en vier stuks. Voor Jumbo is het verkopen van restaurantproducten niet vreemd. De super heeft ook al artikelen van de eigen restaurantketen La Place in de schappen liggen.

Dunkin’, voorheen bekend als Dunkin’ Donuts, opende in 2017 weer een vestiging in Nederland. Sindsdien timmerde de keten stevig aan de weg. Een eerder avontuur hier, eind jaren negentig, mislukte nog. Het bedrijf kwam toen niet verder dan vijf zaken, die in 2000 de deuren sloten. Wereldwijd telt Dunkin’ tegenwoordig meer dan 12.000 vestigingen in tientallen landen.