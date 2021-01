Afkoeling bitcoin zet voort ondanks record aan whales

Op cryptoplatform Coindesk werd rond 15.00 uur (Nederlandse tijd) een stand van $34.600 neergezet, een verlies van 6%. Een week eerder maakte de digitale munt nog een prachtige rit omhoog met een voorlopige piek van $41.300.

Bij de afkoeling kan een rol spelen dat ECB-topvrouw Christine Lagarde zich kritisch heeft uitgelaten over de bitcoin. Zij benadrukte eerder deze maand dat de cryptomunt ’zeer speculatief’ is. Daarnaast lijken winstnemingen eveneens de opmars van de cryptomunt in de weg te zitten.

Het aantal bezitters van minstens 1000 bitcoinmunten, de zogeheten whales, zit nog steeds in de lift. In de afgelopen week werd de hoogste stand ooit bereikt van bijna 2500. Steeds meer grote investeerders en rijke families zien er brood in om mee te doen met de cryptomunt.

In de eerste weken van januari doken beleggers nog massaal op de bitcoin. De digitale munt kreeg daarbij de wind steeds meer in de rug mede vanwege de angst om de boot van de rally te missen.