Rudolf van Dijk naar Amstel Hotel

„Mijn missie bij het Amstel Hotel is voltooid. Er is een nieuw managementteam en een nieuwe topdirecteur. De rust is hersteld”, klinkt het tevreden uit de mond van de in Parijs woonachtige Krooswijk.

Tom Krooswijk.

De hotelveteraan was tot april 2018 negen jaar directeur bij Hotel De L’Europe om in september 2019 tijdelijk directeur te worden van het Amstel Hotel van de InterContinental Hotels Group. Hij kreeg van de eigenaren in Quatar garanties dat het hotel gerenoveerd zal worden onder Van Dijk.

De nieuwe directeur studeerde in 1984 af aan de Haagse Hotelschool en volgde met succes in 1997 hotelmanagement aan de befaamde Cornell Universiteit. Hij heeft in totaal 34 jaar ervaring in de gastvrijheidsindustrie. Vanaf 1998 is hij verbonden aan de internationale luxe keten Four Seasons Hotels & Resorts. Hij werkte onder meer in Shanghai, Bangkok, Tokyo, Singapore, Hangzhou en Moskou, waar hij sinds 2017 de scepter zwaait. Van Dijk die graag saxofoon speelt, is getrouwd en heeft drie kinderen.