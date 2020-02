Lagere bonus voor ASML-personeel

Vorig jaar bedroeg de bonus nog 18% van het jaarsalaris. ASML boekte vorig jaar een hogere omzet op €11,8 miljard bij een gelijkblijvende winst van ruim €2,5 miljard. Aandeelhouders krijgen wel een hogere vergoeding. Bij de presentatie van de jaarcijfers een kleine twee weken geleden, liet de directie weten dat ze het dividend met 14% wilden verhogen. Over 2018 steeg het dividend met 50%.

De bonus voor werknemers werd in 2017 verhoogd van 16% naar 18%. Een reden waarom de bonus over 2019 weer is verlaagd is niet bekend.