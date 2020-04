‘Zoom krijgt ook rood licht in Amerikaanse Senaat’

Nadat een dag eerder het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken al zou hebben aangegeven om het gebruik van Zoom te beperken, werd ook aan leden van de Amerikaanse Senaat kenbaar gemaakt om de dienst ter gaan vermijden, zo meldt The Financial Times.

Leden van de Amerikaanse Senaat zouden het verzoek hebben gekregen om alternatieven te gaan zoeken voor het leggen van online contacten. Zoom benadrukt de voorgaande dag nog een adviseur te hebben aangetrokken om de veiligheid van zijn diensten beter te waarborgen.

De vergader-app van het Amerikaanse bedrijf is zeer populair geworden na de beperkende maatregelen in veel landen in de strijd tegen het coronavirus. Het aantals gebruikers wereldwijd steeg explosief naar 200 miljoen gebruikers.