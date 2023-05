Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe woningcijfers ’heel slecht nieuws’ voor alle huizenzoekers

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Een nieuwe woonwijk in Dordrecht. In Zuid-Holland daalde het aantal verkochte nieuwe woningen van 3396 naar 1372. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Door het gebrek aan betaalbare nieuwbouwwoningen en de stilval van bouwprojecten, is de verkoop van nieuwe woningen ingestort. In de eerste vier maanden van het jaar werden maar 5766 nieuwe koopwoningen verkocht, meldt branchevereniging WoningBouwersNL. Dat is een daling van 51% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.