40-plusser sneller aan de bak vanuit WW

Dat blijkt uit cijfers van het UWV, waarover arbeidsmarktadviseur Erica Maurits van die instelling schrijft in economenvakblad ESB. Steeds meer mensen zijn uiterlijk een maand na het verlopen van de maximale duur van hun WW-uitkering alweer aan het werk, concludeert Maurits. In de eerste helft van 2018 ging dat om 47% van de mensen wiens WW net was afgelopen.

Een nadere blik op de cijfers leert dat het vooral werklozen van tussen de 40 en 60 jaar zijn die door de krappe arbeidsmarkt makkelijker aan een nieuwe baan komen. In de categorie 40-50 jaar vond 52% van de WW’ers in de eerste helft van vorig jaar weer een baan, bij 50-60 was het 47%. Maar twee jaar eerder ging dat nog om respectievelijk 39 en 34%, sindsdien is er dus een serieuze weg omhoog ingezet.

60-plus

Voor de groep mensen van 60 jaar en ouder geldt nog altijd dat het met afstand het moeilijkste is om vanuit een WW-uitkering weer een baan te vinden. Dat lukte ook vorig jaar nog minder dan een kwart (23%), al is dat nog altijd meer dan de 17% van twee jaar eerder. „Hierbij kan meespelen dat een deel van de zestigplussers binnen afzienbare tijd na uitstroom de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en de periode tot pensionering financieel kan overbruggen, al dan niet dankzij de speciale IOW-uitkering voor zestigplussers”, laat Maurits daarbij aantekenen.

Bij mensen onder de dertig komt iets meer dan de helft op tijd weer aan de bak, maar dat percentage steeg van 2018 op 2017 niet meer. De 30-minners komen dus inmiddels evenvaak aan de bak als veertigers.