KLM blijft erbij, klant D-reizen krijgt geen geld terug

Volgens de consumentenbond houden beide vliegmaatschappijen zich niet aan de wettelijke regels voor het terugbetalen van geannuleerde vluchten. „Ondanks een uitspraak van de rechter en een aangekondigde boete van toezichthouder ILT”, aldus de bond.

Honderden consumenten wachten nog steeds op terugbetaling van door KLM en dochtermaatschappij Transavia geannuleerde vluchten. Het betreft passagiers die tussen 2019 en 2021 via D-Reizen boekten. Gemiddeld gaat het om €800 per passagier, maar volgens de bond zitten er ook bedragen van enkele duizenden euro’s per boeking tussen.

De luchtvaartmaatschappijen zeggen het ticketgeld al aan D-Reizen te hebben terugbetaald en daarmee aan hun verplichtingen te hebben voldaan. Maar D-Reizen ging failliet voordat ze het geld overboekten naar de passagiers.

Tijdrovend

„De starre houding van KLM en Transavia is pure strategie”, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. „Ze laten het aankomen op tijdrovende bezwaar- en beroepsprocedures, terwijl een groot deel van de vorderingen binnenkort vervalt. Voor terugbetaling van een geannuleerde vliegticket geldt namelijk een vervaltermijn van 2 jaar. Die termijn is voor sommige consumenten al in zicht. Vandaar onze noodkreet aan de minister. Hij moet nú ingrijpen.”

KLM wijst de stelling van de Consumentenbond af. „Vliegtickets kunnen op verschillende manieren geboekt worden: rechtstreeks door een passagier, via een tussenpersoon of door een derde. Het is niet altijd de passagier zelf die de tickets bij KLM boekt en een overeenkomst sluit met KLM. In het geval van D-Reizen heeft D-Reizen de tickets bij KLM geboekt en aan KLM betaald. D-Reizen is dus de contractuele wederpartij”, aldus een woordvoerster maandag.

De woordvoerster wijst erop dat een vliegmaatschappij bij annuleringen de ticketkosten moet terugbetalen aan de partij die het ticket heeft gekocht en betaald. „KLM heeft dan ook de ticketkosten op verzoek van D-Reizen aan D-Reizen terugbetaald. Daarmee hebben wij al geruime tijd geleden aan onze verplichting voldaan.”