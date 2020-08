Apple zakt weg op lager Wall Street

Ⓒ Xinhua / eyevine

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van nieuwe handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in het weekend. Ook de politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket houdt de markten in hun greep.