Exclusief: deze concessies deed Kro-Ncrv aan justitie

Advocaat Gerard Spong wil dat alle beelden van een nog uit te zenden documentaire worden vrijgegeven. Ⓒ ANP

Amsterdam - Benieuwd naar wat er allemaal in het ’wurgcontract’ is vastgelegd dat de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie, sloot met de producent van de documentaire Nederland Fraudeland en daarmee met omroep Kro-Ncrv? Hierbij een exclusief kijkje in de journalistieke keuken van de publieke omroep.