Rechter doet uitspraak: zijn Uber-chauffeurs ’echte’ zzp’ers?

De uitkomst van de zaak is belangrijk voor de discussie over schijnconstructies. Volgens vakbonden worden in steeds meer sectoren medewerkers ingezet als zzp’er om zo op de kosten van arbeid te besparen. Werkgevers zouden op die manier belastingen en sociale premies kunnen ontduiken.

Taxi-cao

„Echte zelfstandigen kunnen zelf hun tarieven bepalen en kiezen welke rit ze aannemen”, aldus FNV-bestuurder Amrit Sewgobind. „Daar is bij Uber geen sprake van.” FNV eist dat Uber erkent dat het chauffeurs in dienst heeft en dus de taxi-cao gaat toepassen.

Uber zelf zegt zich niet te herkennen in de kritiek. „Zelfstandigheid is een groot goed en moet behouden blijven”, zegt Maurits Schönfeld, algemeen directeur van Uber Noord-Europa. „Dat horen we ook steeds terug in de gesprekken die we hebben met chauffeurs. Zij geven aan het liefst zelfstandig te willen blijven.”

Pensioenen

De topman geeft aan dat er wel wat moet gebeuren aan de bescherming en pensioenvoorzieningen van chauffeurs. „Daarover zijn wij in gesprek met chauffeurs. Maar het wachten is ook op de politiek die de regels moet bepalen over zelfstandigheid.”

Het kabinet beloofde met een aanpak te komen voor dergelijke constructies, maar liet in november weten de plannen over te laten aan een nieuw kabinet.

Eerder stapte vakbond FNV al naar de rechter vanwege het verwijt van schijnconstructies bij platformen Temper en Deliveroo.