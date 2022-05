Graantekort stuwt explosieve omzetgroei kunstmestfabrikant OCI

OCI zag zijn omzet in het eerste kwartaal van dit jaar ruim verdubbelen tot $2,3 miljard. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 115% tot $970 miljoen. De Nettowinst kwam uit op $354 miljoen tegen $102 miljoen in het eerste kwartaal van 2021.

De resultaten zullen in het tweede kwartaal nog verder aandikken, want verkoopvolumes en -prijzen gaan nog verder stijgen, garandeert Ahmed El-Hoshy, ceo van OCI. „De meeste van onze volumes voor het tweede kwartaal zijn al vastgelegd, zodat we goed zicht hebben op de toekomst.”

Sterke vraag door oorlog

OCI verwacht dat tot tenminste 2024 de markt voor kunstmest sterk blijft, met grote vraag en hoge prijzen. De resultaten nu zijn sterk beïnvloed door wereldwijde graantekort vanwege de oorlog in Oekraïne en misoogsten in Latijns-Amerika. Daarnaast is de export van kunstmest uit de grote productielanden Oekraïne en Rusland weggevallen en is er wereldwijd een jacht ontstaan op kunstmest om de voedselzekerheid te garanderen.