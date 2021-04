Fors herstel Nikkei door chipbedrijven

Beleggers trokken zich daarnaast op aan de hogere slotstanden op Wall Street. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt.

De Nikkei in Tokio ging 2,4 procent hoger de dag uit op 29.188,17 punten. De Japanse hoofdindex verloor in de afgelopen twee handelsdagen 4 procent door de zorgen over mogelijke nieuwe lockdowns in de grote Japanse steden Tokio en Osaka.

Winst Toshiba

De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest dikten rond 4 procent aan. Ook de zeetransportbedrijven Kawasaki Kisen en Mitsui OSK Lines behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 5 procent en 3,5 procent.

Toshiba won bijna 4 procent na berichten dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij Bain Capital het Japanse technologieconcern wil overnemen. Toshiba wees eerder deze week nog een overnamevoorstel af van investeringsmaatschappij CVC Capital Partners.

CVC had naar verluidt Bain ook benaderd om gezamenlijk een bod te doen op Toshiba, maar de investeerder had daar geen interesse in. Toshiba verkocht een paar jaar geleden al een meerderheidsbelang in zijn chipdivisie aan een consortium onder leiding van Bain.

Politieke spanningen

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend kleine winsten zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de Kospi in Seoul klom 0,2 procent.

De hoofdindex in Shanghai bleef achter met een min van 0,2 procent door de aanhoudende zorgen over de politieke spanningen tussen Peking en Washington.