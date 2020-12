Nikkei schuift coronazorgen aan de kant

De weigering van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket dat door het Amerikaanse parlement is goedgekeurd, zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. Trump noemt het pakket „een schande.”

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent hoger op 26.542,79 punten. De stijging werd aangevoerd door de farmaceutische bedrijven. Ook de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. De Japanse automakers stonden daarentegen onder druk. Volgens Japanse media is de Japanse overheid van plan om de verkoop van nieuwe benzine-auto’s over ruim tien jaar te gaan verbieden. Honda zakte ruim 2 procent en Nissan leverde zo’n 3 procent in.

Elders in de Aziatische regio gingen de belangrijke beursgraadmeters eveneens licht vooruit. In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 0,6 procent aan. In Sydney sloot de All Ordinaries met een winst van 0,7 procent.

De Kospi in Seoul kreeg er 1 procent bij. LG Electronics maakte een koerssprong van 30 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Zuid-Koreaanse technologieconcern een samenwerkingsverband heeft gesloten met de Canadese maker van auto-onderdelen Magna International. De twee bedrijven gaan samen onderdelen maken voor elektrische voertuigen.