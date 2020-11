Foute kersttruien op de toog in Bredaas café

De vraag naar foute kersttruien is groot. Ⓒ EIGEN FOTO

Waalwijk - Het liefst organiseert Farid Bicane een groot kerstfeest in zijn Bredase café Nassau waarbij de bezoekers net als vorig jaar zo fout mogelijk gekleed gaan. Helaas kan dat dit jaar door corona niet doorgaan. Maar aan foute kersttruien geen gebrek in het café dat tijdelijk omgetoverd is in ’foute’ kerstwinkel.