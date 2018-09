ArcelorMittal investeert in Florange

Premier Jean-Marc Ayrault zei vrijdag dat de investering loopt voor 5 jaar en ervoor zorgt dat er geen banen bij Florange hoeven te verdwijnen. De twee hoogovens zullen echter nog niet opstarten vanwege de zwakke staalvraag, maar ArcelorMittal zal ze wel in goede conditie houden. Volgens Ayrault ziet de overheid daarmee af van tijdelijke nationalisatie van de fabriek.

Maandag dreigde een Franse minister nog dat ArcelorMittal niet langer welkom zou zijn in Frankrijk. Het staalconcern heeft zijn hoogovens in Florange in oktober gesloten, maar wil de overige bedrijfsonderdelen daar behouden. De Franse regering kreeg 2 maanden om een koper te zoeken en die deadline liep vrijdag af.

Door de sluiting van de hoogovens in Florange zouden ruim 600 banen verloren gaan. De investering door ArcelorMittal is een opsteker voor president François Hollande. Hollande wilde juist voorkomen dat de hoogovens zouden sluiten. Hij had in zijn verkiezingscampagne beloofd alles te zullen doen om sluitingen van fabrieken tegen te gaan.