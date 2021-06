’Gemeenten moeten aan de slag in plaats van boeren’

Ⓒ ILLUSTRATIE TELEGRAAF

Amsterdam - Gemeenten moeten aan de slag om bestaande woningbouwlocaties te ontwikkelen. Dat zegt directeur Piet Adema van branchevereniging Woningbouwers in reactie op de inventarisatie van het Economisch Instituut van de Bouw waar nog in het groen gebouwd kan worden. Op deze grond is plaats voor een half miljoen woningen. De boeren reageren furieus op bouwplannen in het groen. Een gesprek met Adema en landbouwvoorman Sjaak van der Tak.