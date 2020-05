Dit zijn de 4 fases van de coronacrisis (en zo ver zijn we nu)

Het kabinet sleutelt aan een nieuw steunpakket voor ondernemers en zzp’ers. Welke regelingen worden verlengd, uitgebreid of afgebouwd? Dat legt DFT-verslaggever Martin Visser haarfijn uit in de nieuwste aflevering van Kwestie van Centen met Herman Stam. ,,Maar waarom een nieuw noodplan terwijl de lockdown officieel nog niet voorbij is? Den Haag zet de versnelling erop en dit zul je straks terugzien in de WW-cijfers.”