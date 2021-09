Pas op: oplichters bellen namens webwinkel Amazon

Door Marlou Visser

Word je gebeld door Amazon over een zogenaamde grote bestelling? Het beste is om meteen op te hangen. Ⓒ Westend61 GmbH

Amsterdam - De Amerikaanse webwinkel Amazon is sinds een tijdje ook in Nederland actief. Oplichters maken daar misbruik van door nietsvermoedende klanten te bellen over een zogenaamde grote, kostbare bestelling. Trap er niet in.