Margarinefabriek Upfield sluit deuren in Rotterdam: 150 banen op de tocht

De ongeveer 150 werknemers zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen van Upfield om de fabriek medio 2022 te sluiten. „Slecht nieuws voor de werknemers”, zegt onderhandelaar Diana Kraan van CNV Vakmensen. „Er gingen al wat geruchten rond in het bedrijf. Wat dat betreft komt het niet helemaal onverwacht. Maar als je dan allemaal bij elkaar wordt geroepen om te horen dat de fabriek gaat sluiten, is dat toch een harde boodschap.”

Unilever

Het bedrijf bestaat officieel pas twee jaar, zelf wijst Upfield op zijn oorsprong in 1871: het jaar van de oprichting van de merken. Dat is nog ver voor de start van Unilever, het bedrijf waar de voorloper van het huidige Upfield in 1930 onderdeel van werd. Van de 4200 werknemers werken er 550 in Nederland, onder meer bij de Calvé-fabriek in Rotterdam.

Becel, Rama, ProActiv, Blue Band, Country Crock en Flora zijn de grootste merken in de 95 landen waar Upfield zijn ’smeersels’ verkoopt. Ook Zeeuws Meisje ligt nog immer in de schappen. Het bedrijf gaf eerder al aan niet het mes in het merkenportfolio te willen zetten, maar er juist weer in te investeren. Zowel in globale merken, als ’lokale pareltjes’.

Kraan: „Er waren ambitieuze plannen om de margarinetak sterker te maken, met meer focus op duurzaamheid. Het is spijtig dat Upfield nu de conclusie trekt dat er in Rotterdam geen toekomst zit.”

’Goed vangnet’

Volgende week maandag krijgen de vakbonden een nadere toelichting op de plannen. „Als sluiting onvermijdelijk is, willen we in gesprek over een goed vangnet”, zegt Kraan. „Gelukkig liggen daarover nog afspraken vanuit de afsplitsing van Unilever. Die gelden nog tot en met 30 juni 2022 volgend jaar. De vakbonden zullen met Upfield gaan overleggen over de verdere invulling en uitwerking van een goed sociaal plan.”