In de meeste gevallen mogen werkgevers van hun werknemers verlangen om op feestdagen te werken. In branches waarin werken op feestdagen heel gebruikelijk is, zoals in de horeca en in de zorg, kunnen werknemers sowieso niet weigeren. Maar ook als de bedrijfsomstandigheden er om vragen, kunnen werknemers meestal niet weigeren, tenzij ze daar een héle goede reden voor hebben. De wijziging moet wel worden aangekondigd en zijn overlegd met de (eventuele) OR.

In de wet staat niet dat werknemers recht hebben op extra loon voor werken op (zon- of) feestdagen. Soms volgt dat recht wel uit een cao, arbeidsvoorwaardenreglement of individuele arbeidsovereenkomst.